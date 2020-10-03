В Канаде за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на рекордные 2124 и достигло 162 659.
В Канаде за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что такие высокие суточные цифры в стране не фиксировались даже весной, когда пиковые показатели достигали почти 1,8 тыс. случаев.

Общее число летальных исходов в Канаде составило 9 409.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 137,6 тыс. пациентов с коронавирусом.

2 октября общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 1777 и достигло 160 535.

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