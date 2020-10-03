В МИД Франции рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Армению

Власти Франции не рекомендуют гражданам республики посещать Армению на фоне обстрелов территории этой страны артиллерией и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

«В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения. Близко к границе с Азербайджаном территория Армении периодически подвергалась обстрелам артиллерии и беспилотников. На фоне этих событий поездки в Армению следует ограничить, за исключением неотложных причин, а поездки внутри страны свести к минимуму», — приводит ТАСС текст сообщения.

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении четырёх беспилотников, появившихся в небе над страной.

В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на все удары по населённым пунктам и гражданским объектам со стороны противника.