В МИД Франции рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Армению
- Reuters
«В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения. Близко к границе с Азербайджаном территория Армении периодически подвергалась обстрелам артиллерии и беспилотников. На фоне этих событий поездки в Армению следует ограничить, за исключением неотложных причин, а поездки внутри страны свести к минимуму», — приводит ТАСС текст сообщения.
Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении четырёх беспилотников, появившихся в небе над страной.
В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на все удары по населённым пунктам и гражданским объектам со стороны противника.