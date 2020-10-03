Помпео прокомментировал новые санкции США против Белоруссии
- Reuters
«США будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, для того чтобы привлечь к ответственности тех, кто намерен подорвать демократию», — написал Помпео в Twitter.
Он подчеркнул, что Госдепартамент приветствует решение Минфина США о введении санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц.
Ранее США приняли решение ввести санкции в отношении восьми официальных лиц из Белоруссии.
2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в него попали в том числе Караев и глава ЦИК страны Лидия Ермошина.