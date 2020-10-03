Помпео прокомментировал новые санкции США против Белоруссии

Вашингтон будет использовать все возможные меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«США будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, для того чтобы привлечь к ответственности тех, кто намерен подорвать демократию», — написал Помпео в Twitter.

Он подчеркнул, что Госдепартамент приветствует решение Минфина США о введении санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц.

Ранее США приняли решение ввести санкции в отношении восьми официальных лиц из Белоруссии.

2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в него попали в том числе Караев и глава ЦИК страны Лидия Ермошина.