США ввели санкции против Белоруссии

США приняли решение ввести санкции в отношении восьми официальных лиц из Белоруссии. Соответствующий список опубликован пресс-службой Министерства финансов Соединённых Штатов. Санкции вводятся в том числе против главы МВД Белоруссии.

В санкционный список внесены восемь человек, в том числе глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

Кроме того, санкции введены в отношении секретаря ЦИК Белоруссии Елены Дмухайло.

2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в него попали в том числе Караев и глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

Белоруссия объявила, что вводит ответные санкции против ЕС.