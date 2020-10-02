США ввели санкции против Белоруссии
- AFP
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В санкционный список внесены восемь человек, в том числе глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.
Кроме того, санкции введены в отношении секретаря ЦИК Белоруссии Елены Дмухайло.
2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в него попали в том числе Караев и глава ЦИК страны Лидия Ермошина.
Белоруссия объявила, что вводит ответные санкции против ЕС.