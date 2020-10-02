США ввели санкции против Белоруссии

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RT
США приняли решение ввести санкции в отношении восьми официальных лиц из Белоруссии. Соответствующий список опубликован пресс-службой Министерства финансов Соединённых Штатов. Санкции вводятся в том числе против главы МВД Белоруссии.
США ввели санкции против Белоруссии
  • AFP
  • © Byline / Source / Credit CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В санкционный список внесены восемь человек, в том числе глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

Кроме того, санкции введены в отношении секретаря ЦИК Белоруссии Елены Дмухайло.

2 октября ЕС ввёл в действие санкционный список по Белоруссии, в него попали в том числе Караев и глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

Белоруссия объявила, что вводит ответные санкции против ЕС.

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