Пашинян провёл переговоры с Макроном
- globallookpress.com
Лидеры двух стран подчеркнули недопустимость вовлечения вооружённых террористов в военные действия, передаёт Sputnik Армения.
Макрон заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и перехода к мирным переговорам.
Отмечается, что Пашинян поблагодарил французского президента за «принципиальную позицию по недопустимости развязывания войны».
Ранее Макрон сообщил, что у Парижа есть данные о направившихся в Карабах боевиках из Сирии.