Пашинян провёл переговоры с Макроном

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Пашинян провёл переговоры с Макроном
  • globallookpress.com

Лидеры двух стран подчеркнули недопустимость вовлечения вооружённых террористов в военные действия, передаёт Sputnik Армения.

Макрон заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и перехода к мирным переговорам.

Отмечается, что Пашинян поблагодарил французского президента за «принципиальную позицию по недопустимости развязывания войны».

Ранее Макрон сообщил, что у Парижа есть данные о направившихся в Карабах боевиках из Сирии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить