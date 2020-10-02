Пашинян провёл переговоры с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

globallookpress.com

Лидеры двух стран подчеркнули недопустимость вовлечения вооружённых террористов в военные действия, передаёт Sputnik Армения. Макрон заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и перехода к мирным переговорам. Отмечается, что Пашинян поблагодарил французского президента за «принципиальную позицию по недопустимости развязывания войны». Ранее Макрон сообщил, что у Парижа есть данные о направившихся в Карабах боевиках из Сирии.