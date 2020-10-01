В Госдуме оценили расширение Евросоюзом санкций по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT решение ЕС внести в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

«Люди, которые строили Крымский мост и обеспечили железнодорожное сообщение с материком, увековечили себя для жителей полуострова и всей России. Все эти санкции — это лишь постскриптум от бессильной злобы», — заявил Бальбек.

Парламентарий добавил, что как бы ни старался Евросоюз санкционными списками или какими-то ограничениями нанести вред России, присоединение Крыма, как подчеркнул депутат, является «историческим и необратимым процессом».

Ранее Совет Евросоюза внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.