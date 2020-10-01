Суд в Лондоне огласит решение по экстрадиции Ассанжа в США 4 января

Решение по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет оглашено 4 января 2021 года, заявила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.

Как пишет The Hour, решение будет оглашено в 10:00 (12:00 мск).

7 сентября в британском суде начался второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в США.

Ранее адвокат Ассанжа рассказала об условии президента США Дональда Трампа для его помилования.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.