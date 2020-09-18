Адвокат рассказала об условии Трампа для помилования Ассанжа

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Президент США Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источники утечки переписки, связанной с национальным комитетом Демпартии. Об этом рассказала в суде адвокат Дженнифер Робинсон.
Адвокат рассказала об условии Трампа для помилования Ассанжа
  • Reuters

По её словам, в 2017 году её пригласили на встречу в посольство с конгрессменом-республиканцем Даной Рорабахером и политическим активистом, сторонником Трампа Чарльзом Джонсоном.

«Они хотели, чтобы мы считали, что они действуют от лица президента», — цитирует Робинсон РИА Новости.

Она сообщила, что американцы предлагали Ассанжу предоставить сведения об источниках, передавших ему переписку касательно нацкомитета, опубликованную WikiLeaks в 2016 году.

Рорабахер объяснил это желанием разобраться с заявлениями о якобы российском следе в этой истории и отметил, что это может привести к освобождению Ассанжа и отказу Вашингтона от намерения добиться его экстрадиции.

Как напоминает агентство, в феврале 2020 года Белый дом опроверг информацию The Guardian, что Трамп предлагал Ассанжу помилование.

Ранее зампредседателя фракции «Левые» в бундестаге Хайке Ханзель призвала прекратить процесс экстрадиции Ассанжа из Великобритании в Соединённые Штаты.

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