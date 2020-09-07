В бундестаге призвали прекратить процесс об экстрадиции Ассанжа в США

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Заместитель председателя фракции «Левые» в бундестаге Хайке Ханзель призвала прекратить процесс об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.

«От имени фракции левых я требую, чтобы правительство Соединённого Королевства прекратило все эти процедуры по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. И я призываю немедленно освободить его из-под стражи», — сказала депутат.

Кроме того, Ханзель призвала прекратить «продолжающееся психологическое давление» на Ассанжа и предоставить ему немедленный доступ к медицинской помощи от независимых врачей в условиях стационара.

«Я призываю немецкое правительство дистанцироваться от этих нападок США на журналистику, прессу, свободу и демократию и предложить Джулиану Ассанжу политическое убежище в Германии или на территории ЕС. И, наконец, я спрашиваю своё правительство: если немецкие власти могут привезти русского Алексея Навального в «Шарите» в Берлине, почему они не предлагают то же самое Джулиану Ассанжу, который серьёзно болен?» — добавила она.

7 сентября в британском суде начался второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в США.

Минюст Соединённых Штатов выдвинул в отношении Ассанжа 18 обвинений. В совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Судебное преследование Ассанжа началось в 2010 году после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях армии США на Ближнем Востоке. Огласке были преданы такие инциденты, как расстрел мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, а также многочисленные жертвы среди мирных иракцев в результате халатных действий американских ВВС.

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