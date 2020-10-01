Россия направит на Аляску делегацию из-за переноса статуи Баранова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва после нормализации эпидемической обстановки намерена направить на Аляску межведомственную делегацию для согласования позиций сторон по вопросу переноса статуи Александра Баранова, который являлся правителем русских поселений на Аляске два столетия назад.

«После нормализации эпидемиологической обстановки планируем направить на Аляску межведомственную делегацию для встречи с региональными и городскими властями, представителями общественности, научного и музейного сообщества», — сказала Захарова.

Она выразила надежду на то, что визит российской делегации на Аляску позволит сторонам «согласовать взаимоприемлемые параметры совместной работы по сохранению и продвижению общего культурно-исторического наследия».

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.

Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника.

В конце сентября директор исторического музея в городе Ситка на Аляске Хэл Спэкмэн сообщил, что памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову перенесён в музей.