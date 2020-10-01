Россия направит на Аляску делегацию из-за переноса статуи Баранова
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- РИА Новости
«После нормализации эпидемиологической обстановки планируем направить на Аляску межведомственную делегацию для встречи с региональными и городскими властями, представителями общественности, научного и музейного сообщества», — сказала Захарова.
Она выразила надежду на то, что визит российской делегации на Аляску позволит сторонам «согласовать взаимоприемлемые параметры совместной работы по сохранению и продвижению общего культурно-исторического наследия».
В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника.
В конце сентября директор исторического музея в городе Ситка на Аляске Хэл Спэкмэн сообщил, что памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову перенесён в музей.