В Словакии на 45 дней вводят режим ЧС из-за коронавируса

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Власти Словакии с четверга, 1 октября, на 45 дней вводят режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Словакии на 45 дней вводят режим ЧС из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал ТА3.

Согласно закону, кабмин может ввести режим ЧС на период до 90 дней с возможностью дальнейшего продления.

Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя данное решение, подчеркнул, что режим ЧС поможет властям справиться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. 

В стране уже действовал режим ЧС с 16 марта по 14 июня.

Ранее сообщалось, что кабмин Чехии рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за коронавируса.

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