В Словакии на 45 дней вводят режим ЧС из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает телеканал ТА3.
Согласно закону, кабмин может ввести режим ЧС на период до 90 дней с возможностью дальнейшего продления.
Премьер-министр Словакии Игор Матович, комментируя данное решение, подчеркнул, что режим ЧС поможет властям справиться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.
В стране уже действовал режим ЧС с 16 марта по 14 июня.
Ранее сообщалось, что кабмин Чехии рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за коронавируса.