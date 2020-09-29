Кабмин Чехии рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за коронавируса
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«В среду, 28 сентября, собираю правительство на внеочередное заседание, чтобы мы по предложению главы минздрава Романа Примулы одобрили введение режима ЧС. Это необходимость», — цитирует РИА Новости Бабиша.
По его словам, какие именно новые ограничительные меры будет предусматривать режим ЧС, объявит глава Минздрава Чехии Роман Примула.
Ранее сообщалось, что правительство Словакии в среду, 30 сентября, примет решение о введении в республике с 1 октября режима чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом.