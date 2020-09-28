В Словакии с 1 октября планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса
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Об этом сообщил премьер страны Игорь Матович после заседания центрального кризисного штаба республики на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
«Весной режим ЧС касался в основном сферы здравоохранения, на сей раз это будет всеобщий режим чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости Матовича.
Уточняется, что с 1 октября в Словакии вводится обязательное ношение масок не только в помещениях, запрещаются все массовые мероприятия, кроме свадеб, похорон и крестин, а также заседаний государственных и местных органов власти.
Премьер Словакии подчеркнул, что полный перечень новых мер будет опубликован после заседания правительства в среду, 30 сентября.
Ранее власти Марокко объявили о продлении режима санитарного чрезвычайного положения на месяц на фоне роста числа заболеваний COVID-19.