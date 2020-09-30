Макрон: Европа должна сама структурировать отношения с Россией

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Европа должна сама структурировать и укреплять отношения с Россией, а не делегировать это НАТО. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время визита в Латвию.
Макрон: Европа должна сама структурировать отношения с Россией
  • Reuters

По его словам, Европа подошла к тому моменту, когда сама должна укреплять отношения с Россией.

«Раньше мы делегировали структурирование отношений с Россией НАТО. Это не значит, что мы отказываемся от трансатлантических связей, но Европа может самостоятельно продвигаться в отношениях с Россией», — сказал он.

29 сентября Макрон заявил, что Франция намерена развивать с Россией стратегический диалог, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе.

Президент Литвы Гитанас Науседа, говоря о словах Макрона, отметил, что всегда лучше разговаривать, чем «бряцать оружием и запугивать друг друга».

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