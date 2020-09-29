Макрон: Франция будет развивать стратегический диалог с Россией
- Reuters
«Мы хотим придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией», — приводит ТАСС слова Макрона.
По словам французского лидера, «этот диалог продиктован историей и географией».
«Без какой-либо наивности мы намерены вести стратегический и требовательный диалог с нашим российским соседом», — сказал он.
Президент Франции отметил, что эта работа «рассчитана не на один день, но это то, что необходимо».
Ранее Макрон заявил, что ЕС в ситуации с Белоруссией намерен проводить политику давления на Минск, с одной стороны, и вести диалог с Россией — с другой.