Макрон: Франция будет развивать стратегический диалог с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом в Риге заявил, что Париж намерен развивать с Россией стратегический диалог, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе.
Макрон: Франция будет развивать стратегический диалог с Россией
  • Reuters

«Мы хотим придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией», — приводит ТАСС слова Макрона.

По словам французского лидера, «этот диалог продиктован историей и географией».

«Без какой-либо наивности мы намерены вести стратегический и требовательный диалог с нашим российским соседом», — сказал он.

Президент Франции отметил, что эта работа «рассчитана не на один день, но это то, что необходимо».

Ранее Макрон заявил, что ЕС в ситуации с Белоруссией намерен проводить политику давления на Минск, с одной стороны, и вести диалог с Россией — с другой.

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