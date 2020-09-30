В конгрессе США предложили ограничить импорт урана из России

Американские сенаторы Джон Баррассо и Мартин Хайнрик внесли в конгресс законопроект, призывающий ограничить импорт российского урана по меньшей мере до 2040 года. С документом, получившим название «Закон о продлении и расширении ограничений в отношении импорта урана из Российской Федерации» 2020 года, ознакомился RT.

По словам Баррассо — сенатора от штата Вайоминг, в котором сосредоточены крупнейшие разведанные запасы урановой руды в США, — российское дешёвое ядерное топливо «подрывает» производство этого ресурса в Соединённых Штатах.

Также, по мнению сенатора, Россия использует уран в качестве «геополитического оружия», что представляет угрозу как энергетической, так и национальной безопасности США.

«Администрация Трампа принимает серьёзные меры, чтобы помешать им. Наш законопроект, подготовленный представителями двух партий, позволит законодательно оформить подобные меры, а также возродить и укрепить производство урана в Америке», — передаёт его слова пресс-служба.

В связи с этим сенаторы предлагают планомерно снижать объёмы квот на поставки низкообогащённого урана из России с 595,7 т в 2021 году до 267,7 т к 2040 году.

Таким образом сенаторы рассчитывают «снизить зависимость от импорта урана для защиты важнейших интересов национальной безопасности, возродить и оптимизировать цепочку поставок ядерного топлива, производимого и используемого в США, а также расширить производство ядерного топлива в Соединённых Штатах».

Парламентарии отмечают, что предложенный законопроект устранит лазейки, наносящие ущерб американским производителям урана, а также потребует от министра энергетики США предоставить отчёт о мерах, принимаемых для точного определения объёма импорта.

Ранее в США предложили создать «международный банк ядерного топлива» для Ирана и других стран, пополнять который будут производители за пределами Ближнего Востока.