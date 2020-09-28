В ВОЗ прокомментировали показатели смертности от COVID-19 в мире

Официальные данные о смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Чтобы вас успокоить — вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчёты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей от COVID. — RT)», — цитирует РИА Новости Райана.

Ранее в ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной.