В ВОЗ прокомментировали показатели смертности от COVID-19 в мире
- РИА Новости
«Чтобы вас успокоить — вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчёты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей от COVID. — RT)», — цитирует РИА Новости Райана.
Ранее в ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной.