ВОЗ: cтраны с низким и средним доходом получат 120 млн тестов на COVID-19

Короткая ссылка
Около 120 млн экспресс-тестов на подтверждение коронавирусной инфекции COVID-19 будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.
ВОЗ: cтраны с низким и средним доходом получат 120 млн тестов на COVID-19
  • Reuters

«Мы начали работать с партнёрами над разработкой более простых и быстрых тестов, которые можно использовать для диагностирования COVID-19… Я рад объявить, что благодаря соглашению между ВОЗ, партнёрами и другими значительная часть этих экспресс-тестов на COVID-19 — 120 млн — будет доступна для стран с низким и средним доходом», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что тесты дают достоверные результаты приблизительно через 15—30 минут.

Ранее в ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до  2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить