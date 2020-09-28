ВОЗ: cтраны с низким и средним доходом получат 120 млн тестов на COVID-19

Около 120 млн экспресс-тестов на подтверждение коронавирусной инфекции COVID-19 будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

«Мы начали работать с партнёрами над разработкой более простых и быстрых тестов, которые можно использовать для диагностирования COVID-19… Я рад объявить, что благодаря соглашению между ВОЗ, партнёрами и другими значительная часть этих экспресс-тестов на COVID-19 — 120 млн — будет доступна для стран с низким и средним доходом», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что тесты дают достоверные результаты приблизительно через 15—30 минут.

Ранее в ВОЗ не исключили, что в мире от последствий коронавируса может погибнуть до 2 млн человек, пока эффективная вакцина от COVID-19 не станет массово доступной.