Путин провёл телефонный разговор с президентом Южной Кореи
- РИА Новости
Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Стороны позитивно оценили развитие двусторонних связей за прошедшие 30 лет и выразили «обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества».
«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова.
Ранее премьер Южной Кореи Чон Се Гюн заявлял, что правительство обеспечит запас вакцины от COVID-19 в стране, достаточный для прививания 60% населения.