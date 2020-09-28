Путин провёл телефонный разговор с президентом Южной Кореи

Российский и южнокорейский лидеры Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого выступили за кооперацию в борьбе с распространением коронавируса и разработке вакцины от COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Стороны позитивно оценили развитие двусторонних связей за прошедшие 30 лет и выразили «обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества».

«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова.

Ранее премьер Южной Кореи Чон Се Гюн заявлял, что правительство обеспечит запас вакцины от COVID-19 в стране, достаточный для прививания 60% населения.