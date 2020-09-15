Южная Корея обеспечит запас вакцины от коронавируса для 60% населения

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил, что правительство обеспечит запас вакцины от COVID-19 в стране, достаточный для прививки 60% населения.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Правительство в сотрудничестве с международными организациями и иностранными фирмами обеспечит получение около 30 миллионов единиц вакцины примерно для 60% населения страны, в зависимости от изменения ситуации с разработкой вакцин будут приниматься меры по проведению дополнительных закупок», — заявил премьер.

Также уточняется, что правительству было поручено продолжать работу по обеспечению «устойчивого» запаса вакцин, поддерживать разработку вакцины в самой стране, приложить усилия для заключения договоров и инвестирования, а также разработать план вакцинации.

По данным агентства, до начала следующего месяца будет разработан план вакцинации населения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о находящихся на регистрации российских вакцинах от COVID-19.