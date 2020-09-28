Навальный подтвердил, что Меркель навещала его в «Шарите»

Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его в берлинской клинике «Шарите», когда он проходил там лечение.

«Встреча была, но не стоит называть её «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьёй», — написал он в Twitter, выразив канцлеру признательность за визит.

Ранее о тайном визите Меркель в медучреждение написал журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

23 сентября Навального выписали из стационара. Как отметили немецкие врачи, они считают возможным его полное выздоровление.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у пациента вещество из группы «Новичок».

В МИД России подчёркивали, что ждут ответа от ФРГ на официальный запрос по ситуации.