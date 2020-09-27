В Мексике за сутки зафиксировано более 5,5 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5573 и достигло 726 431.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Минздрава латиноамериканской страны Хосе Луиса Аломию.

Общее число летальных исходов в Мексике составило 76 243.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 521 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Российской фонд прямых инвестиций заявил о заключении соглашения на поставку 32 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику.