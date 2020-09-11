РФПИ рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Мексику

Российской фонд прямых инвестиций заявляет о заключении соглашения на поставку 32 млн вакцины «Спутник V» от коронавируса в Мексику.

«Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов», — цитирует Интерфакс сообщение.

Ранее стало известно, что в Латинскую Америку будет поставлено до 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.