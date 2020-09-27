Трамп пообещал справиться с экономической зависимостью США от КНР

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Президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах избавиться от зависимости американской экономики от КНР. Об этом он заявил в субботу, 26 сентября, во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.
Трамп пообещал справиться с экономической зависимостью США от КНР
  • Reuters

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — цитирует ТАСС Трампа.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Дональд Трамп в случае победы на выборах рассмотрит возможность «разъединения» экономик США и Китая.

Подробнее — в материале RT.

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