Трамп пообещал справиться с экономической зависимостью США от КНР

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах избавиться от зависимости американской экономики от КНР. Об этом он заявил в субботу, 26 сентября, во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — цитирует ТАСС Трампа.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Дональд Трамп в случае победы на выборах рассмотрит возможность «разъединения» экономик США и Китая.

Подробнее — в материале RT.