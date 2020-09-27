Трамп пообещал справиться с экономической зависимостью США от КНР
- Reuters
«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — цитирует ТАСС Трампа.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Дональд Трамп в случае победы на выборах рассмотрит возможность «разъединения» экономик США и Китая.
Подробнее — в материале RT.