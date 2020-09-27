Глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов

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Турция продолжает поддерживать действующую в Сирии террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом заявил в субботу, 26 сентября, глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов
  • AFP

«Режим Турции — один из главных спонсоров терроризма в регионе. Он продолжает оказывать поддержку «Джебхат ан-Нусре» и связанным с ней группировкам», — цитирует ТАСС главу сирийского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что не менее семи человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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