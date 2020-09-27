Глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов
- AFP
«Режим Турции — один из главных спонсоров терроризма в регионе. Он продолжает оказывать поддержку «Джебхат ан-Нусре» и связанным с ней группировкам», — цитирует ТАСС главу сирийского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что не менее семи человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.