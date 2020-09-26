SANA сообщило о семи погибших при взрыве автомобиля в сирийской Хасеке

Не менее семи человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

Reuters

Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на данные источников. Уточняется, что среди погибших двое детей. Ранее стало известно об одном погибшем и 15 пострадавших в результате взрыва в сирийской провинции Хама.