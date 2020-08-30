SANA: в Хаме при взрыве один человек погиб и 15 пострадали

В сирийской провинции Хама в результате взрыва один человек погиб и 15 пострадали. Об этом информирует сирийское госагентство SANA.

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По данным агентства, взорвалась мина, установленная террористами. ЧП произошло в районе населённого пункта Эль-Хамра. Ранее российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии.