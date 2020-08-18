Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

Российский генерал-майор погиб в результате действия самодельного взрывного устройства в Сирии, ещё двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, СВУ сработало на обочине при возвращении автоколонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжёлых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», — приводит РИА Новости сообщение.

Ведомство пообещало оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку. Он представлен к госнаграде посмертно.