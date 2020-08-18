Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии
- Reuters
По данным ведомства, СВУ сработало на обочине при возвращении автоколонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжёлых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», — приводит РИА Новости сообщение.
Ведомство пообещало оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку. Он представлен к госнаграде посмертно.