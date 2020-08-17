Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии
  • Reuters

«Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчёркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности российских граждан в Турции. 

Ранее сообщалось, что Турция и США договорились продолжить консультации по Ливии.

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