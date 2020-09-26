Президента Бразилии выписали из больницы после операции

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы в Сан-Паулу после операции по удалению камня в мочевом пузыре.

Reuters

Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на данные клиники «Альберт Эйнштейн». Отмечается, что Болсонару поступил в медучреждение утром в пятницу, 25 сентября. В конце августа чешского президента Милоша Земана госпитализировали после травмы руки.