Президента Чехии госпитализировали из-за травмы

Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция, сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Господин президент сегодня вечером был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке. Ситуация не представляет опасности для жизни, господин президент находится в контакте с семьёй и своими сотрудниками», — написал Овчачек в Twitter.

В декабре 2019 года сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в военный госпиталь после того, как неудачно упал в ванной своей резиденции.

Тогда компьютерная томография черепа президента не выявила изменений.