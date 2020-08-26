Президента Чехии госпитализировали из-за травмы

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Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция, сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.
Президента Чехии госпитализировали из-за травмы
  • Reuters

«Господин президент сегодня вечером был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке. Ситуация не представляет опасности для жизни, господин президент находится в контакте с семьёй и своими сотрудниками», — написал Овчачек в Twitter.

В декабре 2019 года сообщалось, что президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в военный госпиталь после того, как неудачно упал в ванной своей резиденции.

Тогда компьютерная томография черепа президента не выявила изменений.

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