Японский премьер готов к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий

Новый премье-министр Японии Ёсихидо Суга готов провести встречу с лидером КНДР КИм Чен Ыном без предварительный условий.

«Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — цитирует ТАСС слова Суга на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Отмечается, что неделя высокого уровня ГА проходит в виде заранее записанных выступлений на видео.

Ранее американский президент Дональд Трамп и Ёсихидэ Суга провели телефонный разговор, они обсудили концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.