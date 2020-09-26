Японский премьер готов к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий

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Новый премье-министр Японии Ёсихидо Суга готов провести встречу с лидером КНДР КИм Чен Ыном без предварительный условий.
Японский премьер готов к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
  • Reuters

«Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — цитирует ТАСС слова Суга на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Отмечается, что неделя высокого уровня ГА проходит в виде заранее записанных выступлений на видео.

Ранее американский президент Дональд Трамп и Ёсихидэ Суга провели телефонный разговор, они обсудили концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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