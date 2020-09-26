Японский премьер готов к встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий
- Reuters
«Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — цитирует ТАСС слова Суга на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Отмечается, что неделя высокого уровня ГА проходит в виде заранее записанных выступлений на видео.
Ранее американский президент Дональд Трамп и Ёсихидэ Суга провели телефонный разговор, они обсудили концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.