Трамп поговорил по телефону с новым премьером Японии

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Американский президент Дональд Трамп и японский премьер-министр Ёсихидэ Суга провели телефонный разговор, они обсудили концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Трамп поговорил по телефону с новым премьером Японии
  • Reuters

«Лидеры обсудили важность продвижения концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, продолжение укрепления альянса двух стран и совместную работу для укрепления глобальной экономики», — написал в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Трамп также поздравил Сугу с утверждением на должность премьера.

16 сентября японский парламент большинством голосов утвердил Сугу в качестве премьера.

Его предшественник на этом посту Синдзо Абэ ушёл в отставку по состоянию здоровья.

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