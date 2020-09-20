Трамп поговорил по телефону с новым премьером Японии
- Reuters
«Лидеры обсудили важность продвижения концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, продолжение укрепления альянса двух стран и совместную работу для укрепления глобальной экономики», — написал в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Трамп также поздравил Сугу с утверждением на должность премьера.
16 сентября японский парламент большинством голосов утвердил Сугу в качестве премьера.
Его предшественник на этом посту Синдзо Абэ ушёл в отставку по состоянию здоровья.