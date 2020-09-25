СМИ сообщили о задержании пяти человек по факту нападения в Париже

Ещё пять человек задержаны по факту нападения на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщил BMFTV.

Reuters

🔴 Attaque à Paris: cinq personnes supplémentaires placées en garde à vue pic.twitter.com/fNjy39W8fF — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020 Отмечается, что глава французского МВД Жеральд Дарманен назвал произошедшее терактом. Нападение произошло днём в пятницу, 25 сентября, в XI округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции, которая после теракта в 2015 году переехала. Ранены несколько человек. Двое предполагаемых нападавших задержаны.