СМИ сообщили о задержании пяти человек по факту нападения в Париже

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Ещё пять человек задержаны по факту нападения на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщил BMFTV.
СМИ сообщили о задержании пяти человек по факту нападения в Париже
  • Reuters

Отмечается, что глава французского МВД Жеральд Дарманен назвал произошедшее терактом.

Нападение произошло днём в пятницу, 25 сентября, в XI округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции, которая после теракта в 2015 году переехала.

Ранены несколько человек. Двое предполагаемых нападавших задержаны.

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