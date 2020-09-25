Интерпол отмечает переход киберпреступников на аутсорсинг
- Reuters
«Тренд последних лет — переход преступников на аутсорсинг. Имеется в виду схема «преступление как услуга» («crime as a service»). В частности, в даркнете регулярно всплывают предложения об организации «коммерческих» DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного ПО», — цитирует его ТАСС.
По словам Прокопчука, для международной борьбы с киберпреступностью в Сингапуре создан Международный центр Интерпола по инновациям.
В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности.
В то же время замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что за пять месяцев с начала 2020 года совершено более 180 тыс. преступлений с использованием интернета, информационных технологий и мобильной связи.