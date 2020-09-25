Интерпол отмечает переход киберпреступников на аутсорсинг

В последнее время отмечается переход большей части киберпреступников на аутсорсинг, рассказал начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

«Тренд последних лет — переход преступников на аутсорсинг. Имеется в виду схема «преступление как услуга» («crime as a service»). В частности, в даркнете регулярно всплывают предложения об организации «коммерческих» DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного ПО», — цитирует его ТАСС.

По словам Прокопчука, для международной борьбы с киберпреступностью в Сингапуре создан Международный центр Интерпола по инновациям.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности.

В то же время замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что за пять месяцев с начала 2020 года совершено более 180 тыс. преступлений с использованием интернета, информационных технологий и мобильной связи.