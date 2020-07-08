Мишустин рассказал о росте активности киберпреступности

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности.

«Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии — мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

По его словам, актуальным вызовом для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, в связи с этим Россия уделяет особое внимание совершенствованию средств их защиты.

Мишустин отметил, что Россия готова делиться своими наработками в сфере информбезопасности с партнёрами.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года сообщил, что «за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч».