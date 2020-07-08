Мишустин рассказал о росте активности киберпреступности

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что этой весной наблюдался рост активности киберпреступности.
Мишустин рассказал о росте активности киберпреступности
  • РИА Новости

«Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии — мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застигнуть граждан врасплох», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

По его словам, актуальным вызовом для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, в связи с этим Россия уделяет особое внимание совершенствованию средств их защиты.

Мишустин отметил, что Россия готова делиться своими наработками в сфере информбезопасности с партнёрами.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года сообщил, что «за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить