Лавров назвал несправедливыми нападки на систему ООН
- Reuters
«Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и её специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения», — приводит ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.
Также Лавров заявил, что нелегитимные односторонние санкции подрывают авторитет и прерогативы Совета Безопасности ООН.
В начале сентября Госдеп США сообщил о планах страны выйти из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации.