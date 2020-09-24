Лавров назвал несправедливыми нападки на систему ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в видеоформате заявил, что российская сторона считает несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН, в том числе на Всемирную организацию здравоохранения.
Лавров назвал несправедливыми нападки на систему ООН
  • Reuters

«Считаем абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и её специализированные учреждения. Это прежде всего относится к Всемирной организации здравоохранения», — приводит ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров заявил, что нелегитимные односторонние санкции подрывают авторитет и прерогативы Совета Безопасности ООН.

В начале сентября Госдеп США сообщил о планах страны выйти из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации.

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