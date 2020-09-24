Лавров: односторонние санкции подрывают авторитет ООН
- Reuters
В своём выступлении на заседании Совбеза ООН Лавров отметил, что в целом ряде стран «возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах».
Он заявил, что наблюдаются попытки отдельных стран использовать текущую ситуацию для продвижения «узкокорыстных интересов», для сведения счётов с геополитическими конкурентами и неугодными правительствами.
«Вопреки всему, сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Лавров заявил, что ЕС жертвует своими интересами в угоду США.