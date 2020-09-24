Лавров: односторонние санкции подрывают авторитет ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нелегитимные односторонние санкции подрывают авторитет и прерогативы Совета Безопасности ООН.
Лавров: односторонние санкции подрывают авторитет ООН
  • Reuters

В своём выступлении на заседании Совбеза ООН Лавров отметил, что в целом ряде стран «возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах».

Он заявил, что наблюдаются попытки отдельных стран использовать текущую ситуацию для продвижения «узкокорыстных интересов», для сведения счётов с геополитическими конкурентами и неугодными правительствами.

«Вопреки всему, сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее Лавров заявил, что ЕС жертвует своими интересами в угоду США.

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