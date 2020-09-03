США намерены покинуть ВОЗ в июле 2021 года

Госдеп рассказал о планах США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года.

«Когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из этой организации (ВОЗ. — RT), он ясно дал понять, что мы будем искать более прозрачных и заслуживающих доверия партнёров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации.

По словам кандидата в президенты страны Джо Байдена, в случае его победы на выборах Соединённые Штаты вернутся в состав ВОЗ.