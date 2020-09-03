США намерены покинуть ВОЗ в июле 2021 года

Короткая ссылка
Госдеп рассказал о планах США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года.
США намерены покинуть ВОЗ в июле 2021 года
  • Reuters

«Когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из этой организации (ВОЗ. — RT), он ясно дал понять, что мы будем искать более прозрачных и заслуживающих доверия партнёров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации.

По словам кандидата в президенты страны Джо Байдена, в случае его победы на выборах Соединённые Штаты вернутся в состав ВОЗ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить