Иран поддержал идею Путина о зелёных коридорах

Иран считает важным предложение президента России Владимира Путина о создании зелёных коридоров для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия и лекарств.

О соответствующем предложении Путин напомнил в своём выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, предложение о зелёных коридорах в нынешних условиях очень важно, потому что «ситуация в мире сейчас опасная и очень сложная».

«Небольшой вирус смог поставить на колени все мировые державы, и если государства не будут сотрудничать, то не смогут успешно выйти из этой беды», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Министр отметил, что США ведут экономические войны против России, Ирана и КНР, а также давят даже на своих союзников. В качестве примера он привёл политику США в отношении проекта «Северный поток — 2».

«Поэтому в таких условиях предложение Путина о зелёных коридорах очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьёзной угрозой миру», — подчеркнул Зариф.

26 марта Путин на саммите G20 призвал создать свободные от санкций зелёные коридоры и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

В конце апреля российская сторона предложила ОБСЕ изучить инициативу президента о создании зелёных коридоров.