Лукашенко: Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая

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Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с китайским послом Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической миссии.
Лукашенко: Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая
  • Reuters

«Господин посол, вы скоро будете в Пекине. Я убедительно прошу вас передать председателю Китайской Народной Республики, моему давнему другу, самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Глава государства попросил посла передать китайскому лидеру Си Цзиньпину, что в Белоруссии у него надёжные друзья.

«Что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики», — добавил Лукашенко.

Ранее в МИД Китая заявили, что страна уважает выбор, сделанный народом Белоруссии, а президентские выборы являются внутренним делом республики.

В августе Пекин выступил против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в Белоруссии.

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