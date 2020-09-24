В Китае прокомментировали инаугурацию Лукашенко

Китай уважает выбор, сделанный народом Белоруссии, а президентские выборы являются внутренним делом республики, заявил официальный представитель китайского МИД Ван ВэньБинь, комментируя инаугурацию Александра Лукашенко.

Представитель МИД подчеркнул, что «Китай поддерживает усилия Белоруссии по обеспечению государственной независимости, суверенитета, национальной безопасности и развития», а также выступает против того, чтобы внешние силы «создавали раскол и волнения в белорусском обществе».

«Мы надеемся, что под руководством президента Александра Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность и спокойствие», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

Он заявил, что «эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно».

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, новый мандат, принятый Лукашенко, «не имеет достаточной демократической легитимности».