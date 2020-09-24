В Китае прокомментировали инаугурацию Лукашенко
- Reuters
Представитель МИД подчеркнул, что «Китай поддерживает усилия Белоруссии по обеспечению государственной независимости, суверенитета, национальной безопасности и развития», а также выступает против того, чтобы внешние силы «создавали раскол и волнения в белорусском обществе».
«Мы надеемся, что под руководством президента Александра Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность и спокойствие», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал церемонию инаугурации Александра Лукашенко.
Он заявил, что «эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно».
Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, новый мандат, принятый Лукашенко, «не имеет достаточной демократической легитимности».