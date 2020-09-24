В Китае прокомментировали инаугурацию Лукашенко

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Китай уважает выбор, сделанный народом Белоруссии, а президентские выборы являются внутренним делом республики, заявил официальный представитель китайского МИД Ван ВэньБинь, комментируя инаугурацию Александра Лукашенко.
В Китае прокомментировали инаугурацию Лукашенко
  • Reuters

Представитель МИД подчеркнул, что «Китай поддерживает усилия Белоруссии по обеспечению государственной независимости, суверенитета, национальной безопасности и развития», а также выступает против того, чтобы внешние силы «создавали раскол и волнения в белорусском обществе».

«Мы надеемся, что под руководством президента Александра Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность и спокойствие», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

Он заявил, что «эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно».

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, новый мандат, принятый Лукашенко, «не имеет достаточной демократической легитимности».

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