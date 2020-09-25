В США призвали к сдерживанию России и Китая в сфере ИИ

Республиканец Уилл Хёрд от имени группы парламентариев внёс в конгресс проект резолюции, отражающей принципы, на которых следует выстраивать национальную стратегию США в области искусственного интеллекта (ИИ). В документе, с которым ознакомился RT, в частности, говорится о необходимости сдерживания России и КНР в этой сфере. При этом конгрессмены отмечают необходимость сотрудничества с Москвой и Пекином по ряду направлений.

В тексте документа отмечается, что Соединённые Штаты должны взять на себя роль глобального лидера в области искусственного интеллекта, и приведены пять принципов, на которых следует выстраивать национальную стратегию в этой сфере, включая вопросы национальной безопасности, эффективные исследования и разработки, а также этику и конфиденциальность.

Авторы резолюции уверены, что в будущем технологии ИИ «изменят характер работы экономики США» и «сильнейшим образом» повлияют на безопасность страны, её союзников и партнёров. Конгрессмены констатируют, что, учитывая актуальность этой сферы, многие государства уже приняли национальные стратегии в области ИИ.

Говоря в проекте резолюции о России, американские конгрессмены напомнили слова Владимира Путина о значении развития искусственного интеллекта: «Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

«По мнению конгресса, Соединённым Штатам следует сотрудничать со своими союзниками в целях недопущения ненадлежащего использования систем искусственного интеллекта Китаем, Россией и другими противниками», — уточняется в представленном проекте.

Вместе с тем конгрессмены полагают, что Вашингтон должен налаживать взаимодействие с Москвой и Пекином в части, касающейся «общих опасений по вопросам безопасности искусственного интеллекта», а также работать над «укреплением доверия путём установления коммуникационных процедур на случай возникновения кризисных ситуаций для снижения вероятности непреднамеренного применения и риска эскалации, которые связаны с системами искусственного интеллекта».

В феврале сообщалось, что Минобороны США официально приняло «этические принципы» использования искусственного интеллекта в сфере вооружений.

Так, в Вашингтоне заявили, что намерены руководствоваться пятью основными нормами: «ответственность», «объективность», «контролепригодность», «надёжность» и «управляемость».