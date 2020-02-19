Фон дер Ляйен сообщила о принятии новой цифровой стратегии ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о принятии новой цифровой стратегии Евросоюза.

«Еврокомиссия приняла новую цифровую стратегию», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Она пояснила, что эта стратегия «должна гарантировать, что цифровые технологии, включая развитие искусственного интеллекта, обеспечат мощный подъём европейской экономики и гарантируют выполнение климатических целей Еврокомиссии».

Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз «будет вкладывать по €20 млрд в развитие искусственного интеллекта по меньшей мере до 2030 года».

«Мы хотим гарантировать, чтобы при развитии искусственного интеллекта в центре внимания всегда стояли потребности человека», — отметила она.

Глава ЕК подчеркнула, что «человек всегда должен контролировать все критические решения с высокой степенью риска».

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