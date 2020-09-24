Трамп не гарантировал мирной передачи власти после выборов в США

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Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после президентских выборов в США.
Трамп не гарантировал мирной передачи власти после выборов в США
  • Reuters

«Посмотрим, что произойдёт. Вы знаете, что я выражал сильное недовольство голосованием (по почте. — RT). Оно является катастрофой», — приводит CNBC его слова на пресс-конференции.

Трампу задали вопрос о мирной передаче власти в случае его поражения на выборах. Президент выразил уверенность в своей победе и заявил, что никакого трансфера не будет, «будет продолжение».

Ранее Трамп обвинил Демократическую партию в «грязной игре» в преддверии президентских выборов в стране.

В пример глава государства привёл рассылку избирателям 80 млн «непрошеных бюллетеней» для голосования.

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