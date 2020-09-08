Трамп обвинил демократов в «грязной игре» в преддверии выборов

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в «грязной игре» в преддверии президентских выборов в стране. В пример глава государства привёл рассылку избирателям 80 млн «непрошеных бюллетеней» для голосования.
Трамп обвинил демократов в «грязной игре» в преддверии выборов
  • Reuters

«Они играют грязно, и самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которые не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране — 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная борьба», — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что многие республиканцы при этом не «борются такими же способами, что другая сторона».

Как ранее заявил президент США, Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить