Трамп обвинил демократов в «грязной игре» в преддверии выборов

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в «грязной игре» в преддверии президентских выборов в стране. В пример глава государства привёл рассылку избирателям 80 млн «непрошеных бюллетеней» для голосования.

«Они играют грязно, и самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которые не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране — 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная борьба», — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что многие республиканцы при этом не «борются такими же способами, что другая сторона».

Как ранее заявил президент США, Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.