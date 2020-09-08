Трамп обвинил демократов в «грязной игре» в преддверии выборов
- Reuters
«Они играют грязно, и самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которые не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране — 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная борьба», — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.
Трамп отметил, что многие республиканцы при этом не «борются такими же способами, что другая сторона».
Как ранее заявил президент США, Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.