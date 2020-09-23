Politico: глава ЦРУ усилила надзор над «русским отделом» спецслужбы

Глава ЦРУ Джина Хэспел ужесточила надзор за отделом спецслужбы, который занимается анализом и отчётами по вопросам России, пишет газета Politico со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, Хэспел взяла на контроль поток разведывательных данных относительно России, который поступает в Белый дом.

Уточняется, что после внутренних расследований был уволен руководитель соответствующего отдела и переведён в другой. Причины увольнения остаются неясными, говорится в материале. Как рассказал собеседник газеты, «личная неприязнь Хэспел к нему была очевидна».

Ещё один аналитик «русского отдела» был уволен и обвинён директором ЦРУ во лжи по поводу разведданных, пишет издание.

Кроме того, Хэспел «полностью отвергла» версии аналитиков, которые увидели взаимосвязь между Россией и «любопытным феноменом, когда дипломаты получают травмы мозга», рассказал собеседник. Издание напомнило о жалобах американских дипломатов на Кубе в 2017 году, которые рассказывали о «загадочных проблемах со здоровьем».

«Она очень резко отреагировала, реакция была плохая, она сделала несколько замечаний по поводу необходимости почистить русский отдел», — рассказали газете.

По словам официального представителя ЦРУ Тимоти Барретта, Хэспел заинтересована в поиске источников, проверке информации и предположений.

«Она справедливо задаёт сложные вопросы и убеждается в том, что данные подкреплены и перепроверены дважды. Любое предположение о политических мотивах того, как она руководит этим агентством, ошибочно», — сказал он.

В 2019 году СМИ сообщили, что американские спецслужбы в 2017 году эвакуировали из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» Дональда Трампа к секретной информации.

Президент США, комментируя данные СМИ, отметил, что ничего об этом не знает.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что такие сообщения являются «фактически некорректными».