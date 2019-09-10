Помпео назвал «некорректными» сообщения о «выводе осведомителя» из России

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения СМИ о «выводе американского осведомителя из России» являются «фактически некорректными».

«Эти сообщения фактически некорректные», — цитирует Помпео РИА Новости.

Госсекретарь США также заявил, что любые комментарии по этому вопросу могут нанести урон американской национальной безопасности. Он добавил, что ждёт заявления ЦРУ по этому вопросу.

При этом в ЦРУ заявили, что «необоснованные спекуляции» о том, что к «предполагаемой операции» привело обращение президента США Дональда Трампа с деликатной разведывательной информацией, не соответствуют действительности, передаёт Fox News.

Указывается, что у Трампа «есть каждый день доступ» к разведывательной информации.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что американские спецслужбы в 2017 году эвакуировали из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» Трампа к секретной информации.

Президент США, комментируя данные СМИ, отметил, что ничего об этом не знает.