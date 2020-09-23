Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию коронавируса

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Реакция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию коронавируса была своевременной, правильной и адекватной, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.
Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию коронавируса
  • РИА Новости

«Реакция организации на пандемию была своевременной, профессиональной и адекватной», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что, помимо коронавируса, ВОЗ решает важные задачи в сфере здравоохранения.

Мишустин добавил, что российская сторона считает необходимым повышение эффективности организации.

22 сентября ВОЗ сообщила, что в мире зафиксирован антирекорд по недельному приросту случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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