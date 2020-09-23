Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию коронавируса
- РИА Новости
«Реакция организации на пандемию была своевременной, профессиональной и адекватной», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он отметил, что, помимо коронавируса, ВОЗ решает важные задачи в сфере здравоохранения.
Мишустин добавил, что российская сторона считает необходимым повышение эффективности организации.
22 сентября ВОЗ сообщила, что в мире зафиксирован антирекорд по недельному приросту случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.