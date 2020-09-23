Москва осудила призывы создать коалицию против «Северного потока — 2»

Россия осуждает призывы госсекретаря США Майка Помпео к созданию коалиции против строительства «Северного потока — 2». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», — сказала она на брифинге.

Ранее Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также он выразил надежду, что Германия придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Алексеем Навальным, или «из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что одной из главных мишеней кампании Запада по ситуации с Навальным является «Северный поток — 2».